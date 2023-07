PowerWash Simulators planer for 2023 offentliggjort

HQ

Futurlab har kunngjort veikartet for resten av 2023 for PowerWash Simulator. Rengjøringsspillet har nylig blitt forsterket med en Svampebob-DLC og skal utvides ytterligere med Warhammer 40 000. Nå vet vi litt mer om når sistnevnte kommer.

Veikartet avslører at 3. kvartal 2023 vil inneholde en ny mengde gratis innhold kalt The Muckingham Files, og vil også inneholde en betalt DLC som ennå ikke er avslørt. Etter dette kommer det i 4. kvartal ytterligere gratis sesonginnhold som ennå ikke er bekreftet, og Warhammer 40 000-crossoveren. Futurlab har ikke kunngjort eksakte utgivelsesdatoer for noe av det fremtidige innholdet, men vi vet i det minste hva som er planlagt å komme før utgangen av året og til og med før vinteren for Q3-innholdet.

Som svar på noen spørsmål fra fansen har det også blitt avslørt at den neste planlagte gratisoppdateringen vil gi gyrostøtte for Switch-versjonen, og at VR-versjonen av spillet fortsatt er planlagt til 2023.