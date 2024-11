Predator blir hovedpersonen i Predator: Badlands

HQ

Predator: Badlands er den neste filmen fra Prey-regissør Dan Trachtenberg. Etter Prey ble regissøren betrodd å ta over fremtiden til franchisen, og det ser ut til at han har store planer for hvordan den kan endre seg.

Dette inkluderer at Predator faktisk skal være hovedpersonen i Predator: Badlands. I en samtale med magasinet Empire forklarte Trachtenberg hvordan karakteren vil endre seg. "Han er fortsatt tøff, men det er noe der som berører deg følelsesmessig også. Det har vært utfordrende å skape en rollefigur som du føler deg knyttet til, men som du også blir veldig skremt av. Men spennende."

Vi følger ikke bare Predator, ettersom det også ble bekreftet at Elle Fanning vil være en stor del av den menneskelige tilstedeværelsen i filmen, og spille flere karakterer. Det virker absolutt som om det blir en unik film i serien, og etter Prey har Trachtenberg også fansenes tillit.