Premier League-racet mellom Arsenal og Manchester City: viktige datoer i april og mai

Manchester Citys seier over Arsenal på Etihad Stadium i Premier League betyr at de nå i praksis ligger likt i ligaen med seks kamper igjen: Arsenal leder med 70 poeng, Manchester City har 67, med en kamp i hånden. Hvis begge vinner alle kampene, vil de ende på samme poengsum og tittelen avgjøres på målforskjell: Arsenal har 37, City har 36.

Manchester City er imidlertid i en overlegen form i henhold til kald statistikk: Guardiolas lag har en seiersprosent på 71,4 % i april og har kun tapt én gang på de siste 20 ligakampene, mens Artetas lag har en seiersprosent på 39,5 % i samme periode, ifølge BBC, og har kun vunnet én av de siste seks kampene i alle turneringer.

Utover data er følelsen at Arsenals bein skjelver, ikke bare av utmattelse (de har også Champions League-semifinalene mot Atleti 29. april og 5. mai), men også frykt, og husker de andre gangene Arsenal mistet formen i de siste ukene av ligaen og mistet tittelen, som for to år siden, da de tapte to poeng bak Manchester City til tross for en nesten feilfri sesong.

Kommende Arsenal-kamper i Premier League

Arsenal har fem Premier League-kamper igjen å spille, med 15 poeng å spille om. De har også to semifinaler i Champions League mot Atlético de Madrid 29. april og 5. mai, og hvis de vinner, vil finalen være etter at Premier League er ferdigspilt.



Newcastle (hjemme) - 25. april



Fulham (hjemme) - 2. mai



West Ham (borte) - 10. mai



Burnley (hjemme) - 17. mai



Crystal Palace (borte) - 24. mai



Kommende Manchester City-kamper i Premier League

Manchester City har seks Premier League-kamper igjen å spille, med 18 poeng å spille om. De har også semifinalen i FA-cupen mot Southampton den 25. april. Hvis de vinner, spiller de finale 16. mai.



Burnley (borte) - 22. april



Everton (borte) - 4. mai



Brentford (hjemme) - 9. mai



Bournemouth (borte) - 17. mai, kan bli flyttet på grunn av FA-cupen



Crystal Palace (hjemme) - TBD



Aston Villa (hjemme) - 24. mai

