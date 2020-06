Premier League vil bruke lyder fra FIFA 20 på TV

Du ser på Annonser

Fotballen vil snart starte opp igjen i England også, men da med tomme tribuner. De av dere som har sett kamper fra for eksempel Tyskland vet at dette kan sette en kraftig demper på opplevelsen, men Sky Sport har funnet en løsning for Premier League-kampene.

TV-selskapet skriver i en pressemelding at det vil samarbeide med EA for å bruke lyder fra FIFA-spillene under Premier League-kamper de sender. Slik vil mange av lagenes kamper faktisk by på ekte sanger og tilrop fra de respektive lagenes supportere. Målet er at seerne skal kunne skru dette av eller på som de vil, men det høres jo ærlig talt litt kult ut. Tar jeg feil?