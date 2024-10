Presence sin tredje teaser fortsetter å presentere en mystisk thriller

HQ

Produksjonsselskapet Neon har gjort noen veldig, veldig kreative ting med måten de markedsfører filmene sine på. Vi så det med Longlegs, og nå ser vi det igjen med den neste filmen fra regissør Steven Soderbergh.

Filmen er kjent som Presence, og vi har ennå ikke sett så mye substans om den, til tross for at det er rundt tre måneder til premieren, men det vi har sett er en samling teasertrailere som fortsetter å tegne et spennende og litt urovekkende bilde. Den siste av disse tar oss med inn på soverommet til en kvinne, hvor vi blir fortalt at dette er stedet hun vil oppleve kjærlighet, tap, frykt og en Presence.

Presence forventes å komme på kino en gang i januar 2025, og du kan se denne uvanlige teasertraileren nedenfor.