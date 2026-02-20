Pressure skildrer de 72 anspente timene før D-dagen

En av de største og mest kjente militære invasjonene i historien er D-dagen under andre verdenskrig. Det var et vendepunkt i krigen og et øyeblikk som har formet historien på måter vi aldri kunne forestille oss. Ettersom det ble ansett som en av de farligste invasjonene i historien, var dagene som ledet opp til D-dagen utrolig stressende for de involverte, og det er dette vi får se i filmform i en ny film fra Focus Features.

Filmen, som har fått navnet Pressure, tar for seg de 72 timene i forkant av D-dagen og viser hvordan mange av de allierte lederne gikk frem for å sikre at den enorme invasjonen gikk som planlagt og ble en suksess.

Synopsis for filmen forklarer: "I de 72 anspente timene før D-dagen, mens den frie verdens skjebne står på spill, følger Pressure general Dwight D. Eisenhower og kaptein James Stagg mens de står overfor et umulig valg - å sette i gang historiens største og farligste invasjon til sjøs eller risikere å tape krigen helt og holdent."

Pressure samler også en ganske stablet rollebesetning, ettersom vi får se Brendan Fraser som general Dwight D. Eisenhower, Andrew Scott som kaptein James Stagg, Damian Lewis som marskalk Bernard Montgomery, Kerry Condon som kaptein Kay Summersby, med flere.

Premieren er satt til 29. mai, og du kan se traileren for Pressure nedenfor.