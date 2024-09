Prestasjonslisten til Starfield: Shattered Space gir oss hint om hva vi kan forvente

HQ

Starfield har fått et ganske betydelig løft i antall spillere i det siste, og vi antar at det vil fortsette å vokse denne måneden også. Den 30. september slippes den sci-fi-skrekkinspirerte utvidelsen Shattered Space.

Her skal vi besøke House Va'Ruuns mystiske hjemplanet, og det er fortsatt mye vi ikke vet. Nå har imidlertid utvidelsens prestasjonsliste blitt avslørt, og takket være dette har vi fått litt mer informasjon om hva som er i vente. Hvis du er allergisk mot (riktignok milde) spoilere, anbefaler vi at du leser noe annet i stedet.



What Remains - Fullfør "What Remains"

The Promised, Broken - Fullfør "The Promised, Broken"

Zealous Overreach - Fullfør "Zealous Overreach"

Conflict in Conviction - Fullfør "Conflict in Conviction"

Exhuming the Past - Fullfør "Exhuming the Past"

The Other Side - Fullfør "The Other Side"

The Scaled Citadel - Fullfør "The Scaled Citadel"

The Great Unknown - Oppdag 50 steder på Va'ruun'kai

Facing Your Fears - Bekjemp 25 Vortex Horrors

Redemption Arc - Beseire 10 Redeemed

Five of a Kind - Lag én av hver type Vortex-granat

Saviour of the Promised - Hjelp folket i Va'ruun'kai



Som du kan se, er det minst 50 forskjellige steder å besøke, og vi får også litt informasjon om nye fiender og våpen, samt et hint om hvilke utfordringer som venter oss i historien.

Vi kommer selvfølgelig til å anmelde Shattered Space, men nøyaktig når vi publiserer teksten vår gjenstår å se.