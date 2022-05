HQ

Akkurat nå kan du skaffe deg Terraforming Mars gratis på Epic Games Store, noe som ikke får undertegnede over hvilepuls. De to spillene som overtar gratisplassen gjør derimot det.

For nå vet vi at det er Prey og Jotun: Valhalla Edition som blir gratis på PC via Epic Games Store fra og med klokken 17 neste torsdag. Forvent at jeg minner dere på dette da, for begge de to er ganske gode.