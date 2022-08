Prey setter rekorder for Hulu og Disney+ sitt Star-innhold

HQ

Jeg var tydeligvis langt fra den eneste som var nysgjerrig på hva Dan Trachtenberg kunne få til i Predator-universet med Prey og sier meg ganske fornøyd med resultatet, så dette er en hyggelig nyhet å få.

Disney forteller at Prey har satt en rekord for flest timer sett av noen som helst film eller serie de tre første dagene på Hulu og som er den del av Star-innholdet på Disney+ her til lands. Akkurat hvor stort antallet er ønsker de ikke å si, men at den forrige rekordholderen var The Kardashians sier jo litt.