Prey viser endelig God of War-inspirert Predator i trailer

Litt over tre uker har gått siden 20th Century ga oss en nysgjerrighetspirrende teasertrailer for Predator-forløperen Prey som avslørte at Dan Trachtenberg sin film kommer i august. Teaseren hintet bare til hvordan kampen mellom høyteknologisk romvesen og Comanche-stammen blir, men nå er det tid for en langt bedre titt.

Den nye traileren for Prey er nemlig over to minutter lang, noe som gir nok tid til å vise det første møtet mellom Predator og Amber Midthunder, glimt av blodige kamper, noen velkjente gjemseltriks og to våpen Trachtenberg bekrefter til Comicbook.com er referanser til God of War-spillene.