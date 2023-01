Pride-flagg sensureres for Warzone 2-spillere i Midtøsten

HQ

Det er ikke noe nytt som sådan at en online spillopplevelse er skreddersydd til en gitt spiller basert på geografisk plassering og lokal lovgivning. Men nylig har det oppstått debatt om endringene vi ser på nasjonalt plan.

Dette fordi spillernes såkalte "Calling Cards" i Call of Duty: Warzone 2 blant annet tilbyr et Pride-flagg, men dette flagget er spesifikt sensurert for spillere som får tilgang til serveren fra Midtøsten. Det skriver TheGamer.

Sensuren kan du se på bildet under. Dette kommer etter at spill som The Last of Us: Part II og The Sims 4 der homoseksualitet blir fremstilt har blitt bannlyst i flere land i regionen.