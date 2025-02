Prime Video er nær ved å gi grønt lys for mer Blue Mountain State

En av de morsomste og mest forrykende komiseriene på 2010-tallet var utvilsomt Blue Mountain State. Denne serien dreide seg om et college-lag i amerikansk fotball og fulgte de kaotiske livene til noen av stjernespillerne, deriblant Alan Ritchsons kjøtthue av en linebacker Thad Castle. Serien, som fortsatt er svært populær, gikk bare i tre sesonger, men det kan endre seg i nær fremtid.

Deadline rapporterer at Prime Video er på nippet til å fornye serien og gi grønt lys for en fjerde sesong, som Ritchson til og med har en førstegangsavtale for. Reacher-stjernen (en av Prime Videos største serier til dags dato) kan komme tilbake som Castle, noe han virker veldig, veldig glad for.

På en pressekonferanse (fanget opp av alanritchsonsource på Instagram) under Daytona 500-løpet i helgen la Ritchson til: "Vi kommer til å få en fjerde sesong til å skje; Jeg prøver å jobbe det inn i timeplanen min. Ærlig talt tror jeg det kommer til å bli den beste sesongen av BMS vi noensinne har hatt. Den er så forbannet morsom, og det er perfekt, måten vi gjenoppliver karakterene på og bringer dem inn i den situasjonen de befinner seg i nå."

Serien kan få grønt lys allerede i løpet av de neste par månedene, og det har tidligere gått rykter om at Darin Brooks og Chris Romano også vil gjenta rollene sine i serien.