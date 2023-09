Prime Video innfører reklame i begynnelsen av 2024

HQ

Amazon har kunngjort at de vil gjøre en rekke endringer i hvordan de tilbyr Prime Video til sine abonnenter. Plattformen vil nemlig snart introdusere annonser som dukker opp før du kan se seriene og filmene, alt som en del av Amazon sin evne til å "fortsette å investere i overbevisende innhold og fortsette å øke denne investeringen over en lang periode."

Amazon har velvillig opplyst at prisen på basisabonnementet Prime Video ikke vil bli endret, men at du kan betale ekstra per måned for å unngå annonser helt. Du får altså en mindre forbrukervennlig versjon av Prime Video til samme pris som nå, men kan fortsette å bruke tjenesten slik den er nå ved å betale rundt 3 dollar ekstra per måned.

Annonsene vil først bli introdusert i Storbritannia, Tyskland, USA og Canada i begynnelsen av 2024, og vil deretter bli utvidet til også å omfatte Frankrike, Spania, Italia, Mexico og Australia senere på året.