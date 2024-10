Prime Video-sjefen om fremtiden til James Bond: "Jeg skulle ønske jeg kunne kunngjøre noe ... vi er ikke klare til det"

HQ

Helt siden No Time to Die kom på kino og Daniel Craig trakk seg fra rollen som James Bond har vi ivrig ventet på offisiell informasjon om hva fremtiden vil bringe for filmene. Foreløpig er det ikke avslørt noe konkret, men folkene på Amazon MGM Studios og den overordnede Broccoli familien jobber fortsatt med å finne den perfekte 007-etterfølgeren.

I en tale om Bond på Bloomberg Screentime Conference nylig (takk, The Hollywood Reporter), kom Prime Video -sjef Mike Hopkins litt inn på fremtiden til den ikoniske serien.

"Vi jobber med dem også. Vi får se. Jeg skulle ønske jeg kunne annonsere noe der, men vi er ikke klare til det."

Det har ikke kommet noen konkrete rapporter eller informasjon om hvem som kommer til å ta over 007-rollen neste gang, men bookmakerne har kjørt veddemål om hvem som kommer til å overta rollen i fremtiden, og for øyeblikket er Aaron Taylor-Johnson favoritt hos de fleste bookmakerne. James Norton, Henry Cavill, Callum Turner og Rege-Jean Page er riktignok også toppvalg.

Personlig skulle jeg gjerne sett Jack Lowden prøve seg som superspion, men hvem ser du for deg som den neste James Bond?