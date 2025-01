Prime Video skal filmatisere bokserien Rise of The Empress

HQ

Amazon Prime Video ser ut til å ha fått sansen for fantasy-sjangeren, nå som det er bekreftet at den neste bokserien som skal filmatiseres er fantasy-serien Rise of The Empress av Julie C. Dao. For de som kanskje hadde håpet på noe av Brandon Sanderson eller Sara J. Maas, må man rett og slett vente litt lenger og nå i stedet se frem til en filmatisering av Forest of a Thousand Lanterns, som er første del av Daos trilogi. Filmatiseringen ledes av American Horror Story-veteranene Crystal Liu og James Wong, med et A-liste-team bestående av blant andre Viola Davis, Forest Whitaker og Gemma Chan. Serien består av åtte episoder som vil gi liv til Daos fantastiske visjon, er filmet i Malaysia og lanseres globalt på Prime Video.

