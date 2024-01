Prime Videos Mr. & Mrs. Smith virker lovende i ny trailer

Jeg er en av dem som synes Mr. and Mrs. Smith fra 2005 var og er en ganske underholdende film, men jeg var uansett litt skeptisk da Prime Video sa de skulle lage en serie basert på samme konsept. Slike nyinnspillinger har jo en relativt dårlig treffprosent, men det kan virke som om Amazon vet hva de gjør.

For nå har vi fått en ny trailer for serien Mr. and Mrs. Smith som viser noe av det Donald Glover og Maya Erskine opplever etter at spionbyrået de jobber for setter dem opp som ektepar. Dermed skiller serien seg ut fra filmen med samme navn, men det virker helt klart som også de to vil få et litt anstrengt forhold til hverandre mens kule flyr forbi og eksplosjonene feier alt og alle av gårde. Kort sagt gjør den meg interessert i å følge med fra og med 2. februar. Hva med deg?