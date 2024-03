Prime Videos The Idea of You gir oss omvendte Notting Hill-vibber

Prime Video Prime Video har i det siste blitt litt av et produksjonskraftverk med en rekke nye prosjekter på løpende bånd. I begynnelsen av mai ekspanderer strømmetjenesten ytterligere med en helt ny kjærlighetsfilm med Anne Hathaway i hovedrollen.

Filmen heter The Idea of You og handler om en 40 år gammel alenemor som innleder et forhold til en 24 år gammel popstjerne. Det er en film som nesten er en mer forskrudd og omvendt versjon av Notting Hill, der en berømt skuespillerinne og en lokal bokhandlersjef ble viklet inn i et forhold.

The Idea of You har premiere på Prime Video den 2. mai 2024, og du kan se traileren og handlingsreferatet for filmen nedenfor.

Synopsis: "The Idea of You handler om Solène (Anne Hathaway), en 40 år gammel alenemor som innleder en uventet romanse med 24 år gamle Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), vokalisten i August Moon, det heteste boybandet på planeten."