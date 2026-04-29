Jeg elsker dinosauraction nesten like mye som haifilmer. Som guttunge pleide jeg å sitte og bla i en mappe som var en blanding av fakta og bilder av dinosaurer og skjermdumper fra Jurassic Park. Jeg kunne sitte og lese i timevis. Den første Jurassic Park var banebrytende på så mange måter da den kom ut. Og det kule er at den holder like godt i dag. Både handlingen og de praktiske effektene. Oppfølgerne ble aldri like vellykkede, selv om jeg faktisk elsker The Lost World også.

Revivalen de siste årene har svingt mellom underholdende, tåpelig og - Rebirth - som faktisk var en av de aller dårligste filmene jeg så i fjor. Absolutt alt ved den irriterte meg. Til tross for gode effekter og noen store navn på rollelisten, fungerte verken manus, regi eller handling, og kjemien mellom karakterene fikk den til å føles som et mislykket skoleprosjekt. Den var virkelig forferdelig. Og vet du hva? Jeg kan avsløre med en gang at Primitive War faktisk er bedre enn Rebirth. Ikke at det sier så mye. Jeg må imidlertid si at plottet er vanskelig å beskrive som noe annet enn interessant. Det er slike ideer som gjør meg begeistret.

Vietnam. 1968. En rekognoseringsenhet kjent som Vulture Squad blir sendt til en isolert jungeldal for å finne ut hva som har skjedd med en savnet Green Beret-tropp. De oppdager snart at de ikke er alene. Korriger meg hvis jeg tar feil - men å kaste dinosaurer inn i en krigsfilm. Det ER en god idé, ikke sant? Hva kan gå galt?

I rollelisten finner vi blant andre Ryan Kwanten, best kjent fra True Blood. Når det gjelder filmer, har jeg aldri sett ham i noe som er verdt å huske. Jeremy Piven dukker også opp i en liten rolle. La oss få dette av veien med en gang: Det blir ingen Oscar-nominasjoner for noen som medvirker i Primitive War. Men kanskje ingen Razzies heller. Så kommer vi til det å klare å tråkke på klisjeer. Etter en kort prolog som faktisk avslører langt mer enn den trenger, får vi akkurat det man forventer: en scene med helikoptre som flyr inn i en dal i Vietnam, mot en militærbase til tonene av - du gjettet riktig - Fortunate Son' Fordi man rett og slett ikke kan starte en film om Vietnamkrigen på noen annen måte. Manuset er spot on. Ingen overraskelser.

Det jeg setter mest pris på med dette, er at vi snakker om et lidenskapsprosjekt. Det ligger så mye kjærlighet bak en produksjon som dette at man ikke har lyst til å avfeie den. Og det, sammen med dino-action-sjangeren, er en av grunnene til at jeg hadde veldig lyst til å se den. Men jeg kan avsløre at Primitive War faktisk ikke er noe jeg kommer til å huske i det lange løp.

Den er ganske dyktig laget. Effektene er overraskende gode til tross for det begrensede budsjettet. Det er imidlertid tydelig at de prøver å maskere effektene ved å ofte la angrepene foregå i mørke scener, gjerne kombinert med noen blinkende lys eller munningsblink, slik at man ikke ser så mye.

Karakterene er akkurat så intetsigende som man kunne forvente, og det er aldri noen reell spenning. Det er absolutt underholdende, men jeg mistet likevel interessen ved flere anledninger. Jeg vil likevel anbefale å gi den en sjanse hvis du, som meg, har savnet litt dinoaction. Samtidig kan du like gjerne se eller se om igjen Jurassic Park eller The Lost World for en langt mer minneverdig opplevelse. "Ikke gå inn i det lange gresset!" Eller som Stormare hvisker i den klassiske scenen: "Ah, helvete. Forbanna helvete."

Det er fortsatt noe spesielt med å se folk bli slukt av forhistoriske dyr, ikke sant? Og jeg kan ikke fri meg fra følelsen av at kombinasjonen av krigsfilm og dinosauraction er genuint forfriskende, litt som for eksempel Overlord, som blander andre verdenskrig med zombier. Så hva så? Nei. Primitive War er ingen konkurrent til Jurassic Park, selv om den på sett og vis er litt av et friskt pust.

På den annen side. Igjen. ja. Den slår Jurassic Park: Rebirth, og det er alltid noe.