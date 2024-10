Prince of Persia fyller 35 år: Jordan Mechner og Ubisoft ser tilbake på det originale mesterverket fra 1989

HQ

Prince of Persia er en av de lengstlevende videospillseriene. Sist torsdag, 3. oktober, feiret serien sitt 35-årsjubileum. Vi må tilbake til 3. oktober 1989, da Prince of Persia ble lansert til Apple II, et svært filmatisk action-plattformspill, laget ved hjelp av rotoscoping-teknologi.

Jordan Mechner, skaperen, er fortsatt veldig aktiv i dag, selv om han endret karriere fra videospilldesigner til grafisk romanforfatter og kunstner. Hans siste grafiske roman, der han debuterte både som kunstner og forfatter, er faktisk en selvbiografisk grafisk roman der utviklingen av spillene hans spiller en stor rolle.

"Jeg forteller historien bak kulissene i mine "The Making of Prince of Persia"-dagbøker fra 1980-tallet, og i min nye grafiske roman "Replay: Memoir of an Uprooted Family", skrev han på Twitter.

Den selvbiografiske tegneserieromanen hans ble opprinnelig utgitt i 2023 på fransk, men ble i år utgitt på engelsk, og kan leses på nettsiden hans.

Ubisoft vil se tilbake på franchisens historie denne måneden

Prince of Persia fikk to oppfølgere, en i 1993 og en i 1999. I 2001 kjøpte Ubisoft rettighetene til serien og lanserte Prince of Persia: The Sands of Time, som hadde innspill fra Mechner (og som nå er under nyinnspilling). Etter det ble det en av Ubisofts hovedfranchiser, helt til serien stoppet opp etter 2010.

Alt dette endret seg i år, da Ubisoft Montpellier ga ut Prince of Persia: The Lost Crownet tilbake til røttene, 2D action-plattform metroidvania, som ble Ubisofts best rangerte spill på mange år.

Som en hyllest til serien har Ubisoft gitt ut en lang film som utforsker originalens Prince of Persia-historie, og bedt oss om å "følge med på flere historier bak kulissene fra hele Prince of Persia-serien".