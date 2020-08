Prince of Persia Remake avslørt før planlagt

Kan noen minne meg på forrige gang Ubisoft annonserte et spill uten at det hadde lekket ut eller det hadde gått veldig troverdige rykter om det måneder før? Nå er det nemlig tid for en ny Ubisoft-lekkasje.

Twitterbrukeren Ken Xyro tittet nemlig litt på den guatamalske butikken Max da noe kalt Prince of Persia Remake dukket opp til PlayStation 4 og Nintendo Switch. Butikker liker jo som nevnt før å ofte bare lage falske slike bare for å være forberedt på om noe skjer, men som med Giancarlo Esposito i Far Cry 6 skal jeg være litt slem å bekrefte at dette stemmer. Med mindre Ubisoft plutselig endrer planene som følge av avsløringen vil spillet offentliggjøres i Ubisoft Forward-sendingen neste måned. Da får dere også vite hvorfor selskapet er vågalt nok til å kalle det en remake fremfor en remaster.