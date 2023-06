Prince of Persia: The Lost Crown annonsert for januar

Allerede før Prince of Persia: The Sands of Time Remake ble annonsert gikk det rykter om at Ubisoft også jobbet på en helt nytt spill i serien. Det er likevel såpass lenge siden at mange sikkert har glemt det, og i tillegg forventet nok få hvilket type spill det er.

Prince of Persia: The Lost Crown går nemlig fra tredimensjonale omgivelser tilbake til 2D når spillet lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch den 18. januar. Dette betyr selvsagt ikke at spillet er like simpelt som originalen, for både kampene og akrobatikken ser langt mer imponerende ut.

Enda mer informasjon kommer på mandagens Ubisoft Forward.