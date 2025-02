Prince of Persia: The Lost Crown solgte 1,3 millioner eksemplarer det første året

HQ

Ubisoft var skuffet over salget av Prince of Persia: The Lost Crown og kansellerte en planlagt oppfølger. Tallene, som ikke innfridde forventningene, har nå blitt avslørt til å være 1,3 millioner solgte eksemplarer det første året. Denne informasjonen ble angivelig delt av en av spillets markedssjefer på en nå slettet LinkedIn-profil. Av disse ble 300 000 eksemplarer solgt i løpet av den første måneden. Tidligere estimater og rykter antydet at spillet hadde solgt rundt en million eksemplarer, noe som viste seg å være ganske nøyaktig. Teamet som skulle utvikle oppfølgeren, ble i stedet overført til andre Ubisoft-prosjekter, som Beyond Good and Evil 2, Project Over og en nyinnspilling av Rayman.

