Prince of Persia: The Sands of Time Remake kommer i 2026

Ubisofts Forward-presentasjon ga oss en haug med Prince of Persia-nyheter. Det kommer en ny gratis innholdsoppdatering til Prince of Persia: The Lost Crown, den første store oppdateringen til The Rogue Prince of Persia. Og, som etterlengtet, har vi et utgivelsesvindu for Prince of Persia: The Sands of Time.

Nyinnspillingen av den klassiske Prince of Persia-tittelen kommer ... i 2026. Så ikke det skyggedråpen noen hadde drømt om, men det kommer, og med tanke på at vi er halvveis gjennom 2024, er det 18 måneder eller så igjen til vi i det hele tatt kommer til å være i samme år som spillets utgivelse.

Sjekk ut teaseren for utgivelsesvinduet nedenfor :