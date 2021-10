Prince of Persia: The Sands of Time Remake skyves enda lengre unna

HQ

Etter å ha fått remaker som Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Shadow of the Colossus er det kanskje ikke så rart at mange ble skuffet da Ubisoft viste frem Prince of Persia: The Sands of Time Remake i fjor. Faktisk var mottakelsen såpass dårlig at utviklerne raskt bestemte seg for å utsette spillet fra den 21. januar til den 18. mars 2021. Derimot var det litt mer overraskende da vi to måneder senere fikk en utsettelse til et mer vagt "før april 2022". Med et såpass stort tidsrom var håpet å faktisk holde ord den gangen, men det blir heller ikke tilfellet.

For nå har ikke utviklerne bare tatt det spesiellet grepet på Twitter å forsikre oss om at Prince of Persia: The Sands of Time Remake fortsatt er under utvikling, men Ubisoft gjør det samtidig klart i den nyeste finansrapporten sin at spillet først kommer en gang mellom april 2022 og mars 2023. Derfor er i alle fall jeg veldig nysgjerrig på å se hvordan spillet ser ut neste gang det vises.