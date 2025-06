Prince of Persia: The Sands of Time Remake utviklerne er "fortsatt dypt inne i spillet"

HQ

Etter at Ubisoft ikke hadde noe å vise oss i år på Summer Game Fest, virket det som om vi ikke skulle få noen oppdateringer fra studioene bak de kommende spillene. Imidlertid fikk vi nylig en liten erting av hva som skal komme fra utviklerne av Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

På sosiale medier informerte utviklingsteamet oss om at de fortsatt jobbet hardt. "Jepp, vi er fortsatt dypt inne i spillet - utforsker, bygger og sørger for at sanden beveger seg med hensikt," lyder innlegget. "Dette spillet blir laget av et team som virkelig bryr seg, og de legger hjertet (og mye kaffe) i hvert trinn."

Med tanke på at spillet skal slippes tidlig i 2026, hadde noen fans kanskje forventet at det skulle vises litt mer nå. Det er imidlertid ikke som om vi har mangel på nylige Prince of Persia-utgivelser. Under innlegget ber Sands of Time Remake-teamet til og med om at du går og sjekker ut The Rogue Prince of Persia mens du venter på dette nye spillet.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake Sands of Time Remake kommer tidlig i 2026 til Xbox Series X/S, PS5 og PC.