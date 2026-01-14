Prince of Persia: The Sands of Time Remake vurdert av ESRB

HQ

Mens vi har visst en stund at Prince of Persia: The Sands of Time Remake siktet mot en utgivelse relativt snart, ettersom Ubisoft tilsynelatende fortsatt vil ha det ut dette regnskapsåret, så det håpet ut til å avta dag for dag. Uten noen skikkelig gameplay vist eller noe som ligner på det begynte fansen å miste håpet.

Men nå kan vi slå opp copium-generatorene igjen, ettersom et nytt livstegn har blitt oppdaget for nyinnspillingen. Prince of Persia: The Sands of Time Remake har funnet seg selv på ESRB-nettstedet, gitt en T for Teen-klassifisering av klassifiseringsstyret og et nytt sammendrag for oss å grave gjennom.

Hvorfor betyr dette noe? Vel, ofte ender et spill opp med å bli vurdert noen uker eller maks noen få måneder før utgivelsen eller rundt den tiden. Det betyr at vi forhåpentligvis snart kan se noen mer solide bevis på at Prince of Persia: The Sands of Time Remakes utgivelse er i horisonten.

Det nevnte sammendraget av spillet og dets vurdering er som følger: "Prince of Persia: The Sands of Time Remake er rangert T for Teen av ESRB med blod, delvis nakenhet, seksuelle temaer og vold. Dette er et action- og eventyrspill der spillerne spiller rollen som en persisk prins som er ute etter å bryte en forbannelse. Fra et tredjepersonsperspektiv krysser spillerne plattformmiljøer, løser gåter, unngår feller (f.eks. spikergroper, veggmonterte kniver og sager) og kjemper mot forbannede soldater og vesener laget av sand. Spillerne bruker sverd og dolk for å beseire fiender i nærkamp. Kampene akkompagneres av sverdklirr, smerteskrik, blodsprut og slow-motion-effekter. I en 2D-sekvens med sidescrolling (dvs. originalversjonen av Prince of Persia) vises blodpøler når prinsen blir drept. I løpet av spillet eksponeres en kvinnelig karakters rumpe kortvarig; hun og prinsen kysser og kjærtegner hverandre i sengen (noe som antyder sex), men kameravinklene skjuler bryster og kjønnsorganer, og kameraet går over i svart."

Fra det får vi ikke for mange detaljer om spillet, men det høres ut om hva vi forventer av det. Her håper Ubisoft snart kan slå oss med en betydelig bit av innhold om The Sands of Time Remake.