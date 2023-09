Princess Peach: Showtime! lanseres i mars 2024

The show must go on, som de sier, og prinsesse Peach har ikke tenkt å få kvelden ødelagt av noen skurker i Soppriket. Princess Peach: Showtime! ser Sparkle Theatre bli overtatt av Grape og Sour Bunch.

For å vinne tilbake teateret må du utstyre Peach med en rekke power-ups. Hun kan få tak i et sverd som gjør henne til en slags musketer, eller finne frem sin indre Cooking Mama med en sprøytepose.

Det finnes mange flere power-ups, og vi har god tid til å se dem avduket. Princess Peach: Showtime! lanseres på Switch 22. mars 2024.