Princess Peach: Showtime ser ut til å være et Unreal Engine-spill

Med litt over en måned igjen til selveste prinsesse Peach får et nytt eventyr kalt Princess Peach: Showtime, ser det ut til at vi har fått vite en interessant detalj om spillet. En kinesisk eske for spillet, oppdaget av Akfamilyhome på X, avslører at det er utviklet med Unreal Engine i stedet for å bruke Nintendos egne verktøy.

Selv om det ikke ville være første gang dette skjer, er det foreløpig bare to lanserte førstepartsspill til Switch som bruker Unreal Engine; Yoshi's Crafted World og Pikmin 4. Sistnevnte ble lansert i fjor, og det kan tyde på at Nintendo har bestemt seg for at Unreal Engine er et mer praktisk og effektivt verktøy for i hvert fall noen typer spill - eller at Princess Peach: Showtime er utviklet eksternt i stedet for av Nintendo selv.

Princess Peach: Showtime har premiere eksklusivt for Switch 22. mars, og vi kommer selvsagt med en anmeldelse i god tid før lanseringen.