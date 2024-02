Prinsesse Irulan er den mest stille karakteren Florence Pugh har spilt

HQ

Dune: Part Two lanseres om nøyaktig to uker. Etter en lang forsinkelse fra utgivelsesdatoen i november vender vi endelig tilbake til Arrakis i begynnelsen av neste måned, og får se noen kjente fjes i Paul, Stilgar, Chani og flere andre.

Men det er også noen nye figurer som blir introdusert i Dune: Part Two, og en av dem er prinsesse Irulan. Datteren til keiseren, Irulan, har ikke den største rollen i boken, men de har hentet inn en tungvekter til å spille henne i Florence Pugh.

I en samtale med SFX Magazine (via GamesRadar) snakket Pugh om hvordan Irulan er en annerledes karakter enn noe hun har spilt før. "Jeg tror nok hun er en av de mest stille karakterene jeg noensinne har spilt", sa hun. "Hun er en som hele tiden lytter og lærer, og det var noe jeg var så begeistret for da jeg leste manuset. Jeg anerkjente at hun alltid var klar over, kanskje når andre ikke var klar over det, at hun sannsynligvis registrerte hva som foregikk internt. Hun er kalkulert."

"Jeg tror det var det som gjorde meg mest begeistret, å se noen som planla. Du vet ikke nødvendigvis hva de planlegger, men de er bevisste og planlegger. Det er en veldig spennende rollefigur å jobbe med, for du prøver å finne ut hvor lojaliteten hennes ligger, hvor klokskapen hennes slutter og hvilke evner hun har. Og det er ikke sikkert at hun er høylytt, og det er ikke sikkert at hun er livlig, og det er ikke sikkert at hun er gobby som mine vanlige karakterer alltid er. Men hun er definitivt intelligent."

Vi får vente og se hvordan Irulan fremstår i Dune: Part Two når den lanseres 1. mars.