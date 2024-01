Prinsesse Peach har fortsatt den samme stemmeskuespilleren

HQ

Selv om Charles Martinet bestemte seg for å slutte å være stemmen bak Mario, Luigi (som ble erstattet av Kevin Afghani) og et par andre figurer i fjor, ser det ikke ut til at Peach blir berørt av denne ganske store endringen.

Samantha Kelly, stemmeskuespilleren bak Peach i videospillene, har nå selv bekreftet at hun faktisk spiller prinsessen fra Mushroom Kingdom i den kommende Switch-tittelen Princess Peach: Showtime. Sjekk ut det korte videoklippet i X-innlegget nedenfor, der Kelly også legger til at "Det kommer til å bli det beste spillet noensinne... Det kommer til å bli fantastisk".

Vi er definitivt glade for at Kelly vil fortsette å gi liv til Peach og håper hun får beholde denne rollen i svært lang tid.