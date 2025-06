Prinsesse Peach-skuespiller avslører at hun har blitt erstattet

HQ

Den mangeårige stemmeskuespilleren for Peach og Toad i Mario-spillene, Samantha Kelly, har bekreftet at hun ikke lenger vil gi stemme til karakteren i fremtiden. Dette markerer slutten på en 18 år lang periode for Kelly som Peach, som har gitt stemme til karakteren i utallige spill.

"Takk for så mange år med vennskap og glede. Jeg er lei meg for at det er over, jeg ville virkelig ha ønsket å gi stemme til Peach og Toad for alltid," sa Kelly via Instagram. "Nintendo ga meg beskjed i går om at de har bestemt seg for å ombesette rollene."

"Jeg er takknemlig for at jeg fikk gjøre disse stemmene i så mange år. Peach og Toad er så sterke og vakre karakterer at jeg ber om at de lever evig, uansett hvem som legger stemme til dem," fortsetter hun. Fans mener at Mario Kart World markerer en ny æra for mange av Marios grunnpilarer, og det ser ut til at vi fra nå av vil høre en litt annerledes Peach-stemme.

Som vi vet, har Charles Martinet, som la stemme til Mario i mange år, også trukket seg fra sin opptreden. I motsetning til Kelly, tjener Martinet imidlertid Nintendo som Mario-ambassadør.