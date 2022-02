Prisen på Steam Deck kommer ikke til å øke i fremtiden

HQ

Steam Deck har nå offisielt blitt lansert, men mest på papiret ettersom interessen har vært så stor at det for øyeblikket kun er de som forhåndbestilte aller først som har fått tak i en enhet.

Denne etterspørselen og en ganske konkurransedyktig pris gjør at man kan tenke seg at Valve lett kan finne på å øke prisen, men dette er overhodet ikke planen. I stedet vil Valve kontinuerlig lansere flere premiummodeller til en høyere pris. I et intervju med IGN sier Valve-sjefen Gabe Newell følgende:

"I mean, part of what you do with pricing is you're making a promise to customers. [...] But we wouldn't expect to be adjusting the SKU pricing."

Og han fortsetter med følgende løfte om nye modeller i fremtiden:

Absolutely. [...] That's the great thing about the PC market. Right? That it just continues [...] Like a year from now, AMD is going to have better parts. Right? A year from now, all the component suppliers are going to either expand capacity, expand performance, or reduce costs. So, we're absolutely going to ride that as hard as we can. That's part of the thing about being in the PC space is everybody's essentially driving everybody else's price performance improvements over time."