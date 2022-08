Pro Club og Volta samles i FIFA 23

HQ

Selv om FIFA Ultimate Team selvsagt er den mest populære modusen i FIFA-spillene skal vi ikke glemme at mange også tilbringer mye tid med Pro Club og Volta, så hva passer vel bedre enn å skape et bedre forhold mellom de to sistnevnte?

Både fremgangen du gjør og de kosmetiske belønningene har blitt slått sammen i FIFA 23s utgaver av Pro Club og Volta. En av grunnene til dette er at du nå kan trene opp spilleren din ved å delta i Volta-aktige minispill mellom kampene. Både slik, og ved å gjøre at man øker i nivå raskere for flere belønninger, viser fokuset på å tilfredsstille de som bare har tid til korte økter med jevne mellomrom eller som stadig må vente på at andre "kommer snart".

Hurtigkampene har også blitt kuttet ned til 8 minutter, samtidig som at både antall arenaer og drakter har blitt økt for å skape mer variasjon. Da blir det at kampene fortsetter til Golden Goal ved uavgjort topp av kaken for de som ønsker en litt kortere og underholdende opplevelse.

Traileren under viser i tillegg flere av de nye perk-ene spilleren din kan ha, noen av de nye minispillene og mer.