Pro Evolution Soccer blir free-to-play og endrer navn igjen

Ryktene om at Konami planla å gjøre Pro Evolution Soccer-serien free-to-play begynte å gå allerede før de endret navnet på den til eFootball PES, og nå har det altså blitt bekreftet.

Det som enkelt nok heter eFootball vil slippes på PC, PlayStation, Xbox, Android og iOS en gang i høst, og vil da altså være gratis. Som vi allerede visste vil spillet bruke den ekstremt populære Unreal-motoren i stedet for Konamis egne Fox Engine, men det er ikke den eneste endringen som venter.

Selv om det japanske selskapet ikke vil dele altfor mye informasjon enda får vi vite at det går litt i samme retning som FIFA 22s HyperMotion-teknologi med noe kalt "Motion Matching". Denne vil "konvertere det brede spekteret av bevegelser spillerne gjør på banen til en serie av animasjoner og velger den mest nøyaktige i sanntid." Akkurat som EA sitt kommende fotballspill skal dette føre til langt mer realistiske og smidige animasjoner.

Som du ser av bildet nederst er en av grunnene til at utviklerne ikke ønsker å snakke mye om akkurat hva eFootball vil by på at spillet vil endre seg betraktelig i ukene og månedene etter lansering. Planen er at vi i starten kun kan spille treningskamper med ni ulike lag, så det høres ut som om flere klubber og moduser (deriblant MyClub) vil koste penger å få.

Ikke engang cross-play mellom PC og konsollene vil fungere med en gang, men i stedet være klart senere i høst. Samtidig kommer det online-kamper og en såkalt "Team Building Mode", noe som muligens er erstatteren til MyClub.

Til slutt er det greit å nevne at det selvsagt er et Battle Pass-lignende system også som skal belønne oss med både spillere, drakter og lignende.

Nærmere informasjon om alt dette skal avsløres "en gang i august".

Tror du dette bringer nytt liv til Konami sine fotballspill eller sender den i graven?