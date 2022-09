Produksjonen av den nye Evil Dead-filmen er offisielt i gang

HQ

I tilfelle du ikke har fått det med deg, er det faktisk en stor ny Evil Dead-film under utvikling, og vi har visst en stund at den kommer til å hete Evil Dead Rise. Til å begynne med skulle den slippes på HBO Max, men nå ser det ut til at den kommer eksklusivt på kino.

På Twitter melder regissør Lee Cronin at Rise kommer på kino 21. april neste år:

Filmen produseres for øvrig av både Sam Raimi og Bruce Campbell, og her er synopsisen:

"In the fifth Evil Dead film, a road-weary Beth pays an overdue visit to her older sister Ellie, who is raising three kids on her own in a cramped L.A. apartment. The sisters' reunion is cut short by the discovery of a mysterious book deep in the bowels of Ellie's building, giving rise to flesh-possessing demons, and thrusting Beth into a primal battle for survival as she is faced with the most nightmarish version of motherhood imaginable."