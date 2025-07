Produksjonen av det neste Evil Dead-prosjektet har startet

Etter den nylige Evil Dead Rise, er du kanskje nysgjerrig på hva som er neste for skrekkfranchisen. Det viser seg at en ny film er i horisonten med planer om premiere så snart som i 2026. Når det gjelder hva denne er kjent som, regnes den som Evil Dead Burn, og den har nylig startet produksjonen.

I et innlegg på sosiale medier får vi se klappetavlen fra dag én på settet, noe som også bekrefter at Sebastien Vanicek har regi på filmen. Utover dette har vi lite annet å gå på, men hvis klaffetavlens tilstand er noe å gå etter, har vi sannsynligvis en virkelig skremmende film i vente når den kommer neste år.

Når det gjelder hvem som skal være med i Evil Dead Burn, består rollelisten for øyeblikket av mindre kjente stjerner som Luciane Buchanan fra The Night Agent og Hunter Doohan fra Wednesday. Vi forventer at Evil Dead Burn har premiere 24. juli 2026, altså om nesten nøyaktig ett år.