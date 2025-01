Produksjonen av komiserier har gått ned med nesten 50 % siden 2019

HQ

Hvis du har surfet på Netflix og tenkt at det ikke er noe å se på, kan du ha rett i det. Ifølge data fra Luminate (via Deadline) har TV-produksjonen som helhet gått ned med 7 % siden slutten av 2023, og det er bare kringkastings-TV som har vist seg å være motstandsdyktig mot trenden.

Dramaserier har hatt en nedgang på 20 % i antall timer og episoder, og hvis vi sammenligner antall produserte episoder i 2019 (nesten 3400) med tallet for 2024 (2492), ser vi problemet. Dette problemet blir tydeligere når man ser på komedieserier, animerte serier og serier uten manus.

Komedie lider mest her, med en total komedieproduksjon som har gått ned 47 % de siste fem årene. Det betyr ikke at det ikke kan komme noen komedier, men i en tid der man jakter på store franchiser og premiumdramaer, er det ikke mye rom for en sitcom eller noe lignende som slår gjennom.

Hvordan tror du vi kan løse problemet med komedie?