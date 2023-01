Produksjonen av Nier Automata-animeserien blir midlertidig utsatt

HQ

Mens de tre første episodene av Nier Automata Ver.1.1a har fått ganske positiv mottakelse, må fansen vente på episode 4 og utover, ettersom arbeidet med dem har blitt midlertidig utsatt.

Ifølge et Twitter-innlegg fra seriens offisielle konto, har arbeidet med Nier Automata Ver.1.1a blitt utsatt på grunn av COVID-19 som påvirker produksjonen.

Dette kan bety at det har vært et utbrudd av sykdommen på produksjonsstudioet, noe som sannsynligvis betyr at en god del ansatte ikke er i stand til å jobbe.

Selv om dette er triste nyheter for fans av animeen, er det best at studioet tar seg tid til å komme seg igjen slik at de ansatte ikke er under ekstra stress, og at de siste episodene av Nier Automata Ver.1.1a blir så gode som de kan bli.