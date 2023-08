Produksjonen av Twilight of the Dead kan starte senere i år

HQ

Det siste kapittelet i George A. Romeros zombiesaga har kommet et skritt nærmere en realisering, etter at investorer endelig er sikret, nesten to år etter at prosjektet først ble annonsert. Ifølge ryktene er regissøren allerede valgt, og nå handler det bare om å vente ut streiken slik at arbeidet kan begynne for alvor. Lite er kjent om Twilight of the Dead-manuset, bortsett fra at det skal utspille seg på en tropisk øy der de siste menneskene bor, fanget mellom de stridende zombiefraksjonene som prøver å ta kontroll over jorden.

Ser du frem til denne siste Romero-filmen?