Produksjonen av Yellowjackets' andre sesong er i gang for fullt

HQ

TV-serien Yellowjackets ble en umiddelbar hit da den hadde premiere på slutten av fjoråret. Her ble det servert en overraskende skummel historie i samme ånd som Fluenes herre, som ble møtt av både høye seertall og ros fra fansen - noe som førte til at en andre sesong fikk grønt lys før den første i det hele tatt var ferdig.

Og nå har produksjonen av den andre sesongen startet. Dette ble avslørt på Twitter av den offisielle kontoen, og da en fan senere spurte om alt ville være i orden for karakterene denne gangen, ble det møtt med et kryptisk, men talende og gjennomironisk svar: "everything will just be totally calm and not at all traumatizing!".