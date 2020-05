Produsent avslører litt om Avatar 2-plottet

Du ser på Annonser

Det er mer enn ti år siden James Cameron revolusjonerte filmindustrien med science fiction-prosjektet Avatar. I slutten av 2021 får vi endelig en etterfølger til den første filmen, og Avatar 2s produsent ga oss nylig et lite innblikk i hva plottet sentrerer seg rundt.

Til RNZ fortalte produsenten Jon Landau at Avatar 2 vil ha et større fokus på familieaspektet mellom de to hovedkarakterene Jake og Neytiri:

"This is the story of the Sully family and what one does to keep their family together. Jake and Neytiri have a family in this movie, they are forced to leave their home, they go out and explore the different regions of Pandora."

Det har blitt fortalt at paret har tre barn i den kommende filmen, så det ser altså ut til at Avatar 2 i store trekk handler om hvordan familien holder sammen når de forlater sitt hjemsted.