Produsenter advarer om at det kan bli mangel på sterk saus

Smakløs mat kan snart stå på menyen, ettersom karibiske produsenter av sterk saus advarer om mangel på grunn av ekstremvær. Klimaendringene kan ha gått over streken for dem som liker litt ekstra krydder i maten, eller som ønsker å lage karibiske retter med en mer tradisjonell smak.

Ifølge BBC er det mangel på Scotch bonnet-pepper eller jamaicansk gul paprika, en liten gul frukt som gir karibisk hot saus sitt karakteristiske kick. Dette er forårsaket av ekstremvær i regionen der paprikaen dyrkes, noe som har ført til høyere priser, spesielt for de over hele verden som ønsker litt karibisk krydder i livet sitt.

Associated Manufacturers, som lager de utrolig populære Walkerswood-sausene og -krydderet, sier at produksjonen har vært begrenset siden orkanen Melissa gjorde enorm skade på landets jordbruk i oktober i fjor. Det hjelper ikke at jamaicansk gul pepper er en vanskelig frukt å dyrke, og at smaken kan endre seg hvis den utsettes for for mye regnvann.

Den jamaicanske regjeringen hjelper bøndene med å komme seg på beina igjen, men så lenge klimaendringene fører til ekstremvær, kommer Karibia til å bli hardt rammet, og vi kan snart begynne å forvente en høyere pris for de krydrede sausene våre.