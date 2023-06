Proff Counter-Strike: Global Offensive-spiller drept i krigen mot Russland

HQ

Over 100 000 mennesker har allerede mistet livet i Russlands invasjon av Ukraina, og opptil 17 millioner mennesker har blitt nødt til å flytte. Her kommer en påminnelse om at mange har forlatt ellers trygge tilværelser for å forsvare hjemlandet sitt mot dette.

Det har nemlig blitt bekreftet at den profesjonelle Counter-Strike: Global Offensive-spilleren Ostap "0ni" Onistrat ble drept av granatsplinter mens han forsvarte frontlinjen i Vuhledar. Dermed ble karen som blant annet deltok i Zuel Championship 2021 med esportslaget Libertatem bare 21 år gammel.

Hvil i fred, Ostap.