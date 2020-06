Project Athia avslørt og blir eksklusivt til PlayStation 5

Sonys pressekonferanse bød på heite lisenser og masser av fanfavoritter. Men det betyr ikke at Sony ikke hadde nytt og spennende materiale på lur, og dette spillet er virkelig noe for fantasyentusiastene.

Drager og monstre loves i det kommende PlayStation 5-eksklusive Project Athia. Dessverre vet vi ikke så altfor mye mer enn det lille som ble vist under presentasjonen. Verken dato eller år ble presentert, så regn med at ventetiden kan bli litt lang. Det ser heldigvis ut at ventetiden kan være verdt det, for det her ser spennende ut.

Inntil videre kan du nyte den lekre teasertraileren og noen bilder.