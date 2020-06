Project Cars 3 offentliggjort ved et uhell - Blir mer mainstream

Her skal dere få et innblikk under Gamereactors overflate. Vår svenske sjefsredaktør var nemlig heldig nok til å få en presentasjon av Project Cars 3 for en stund siden, og skulle egentlig offentliggjøre en artikkel om dette i dag. Dessverre fikk vi beskjed om å vente med publiseringen i noen dager siden Slightly Mad Studios ønsket å la verden fokusere på Black Lives Matter. Denne beskjeden er det noen hos PlayStation som ikke har fått med seg.

Konsollskaperne har nemlig offentliggjort den første traileren fra Project Cars 3, noe som betyr at vi også har fått lov til å fortelle litt om hva vi vet. Blant annet kan utviklerne fortelle at de ønsker å gjøre spillet mer tilgjengelig for alle ved å ikke ha altfor dyptgående simulasjon. Slapp av, de lover at det fortsatt skal være en fantastisk verden fylt med baner, dynamisk vær og alt det andre vi forventer av serien, men det skal også bli lettere å plukke opp og forstå for de litt mindre erfarne spillerne.

Dette gjøres for eksempel ved å omstrukturere karrieremodusen slik at den blir friere, og gir oss flere valgmuligheter når det kommer til hvor og når vi gjør ulike ting. Alle disse med sideutfordringer av ulike vanskelighetsgrader som skal belønne oss som fortjent. Slik blir det lettere å både gjøre og få de tingene du ønsker fra første stund.

På toppen av det hele har multiplayeren blitt forbedret med bedre matchmaking og mer interessante eventer som erstatter Community Events ved å ha dynamiske Ghost-bilder, oftere oppdaterte tabeller og mer du kan lese mer om i Petters artikkel her.

Project Cars 3 skal lanseres på PC, PlayStation 4 og Xbox One en gang "i sommer".