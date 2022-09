Project Cars-produsenten annonserer GTR Revival

Ian Bell var en av de viktigste personene bak svenske Simbins to innovative, kult-erklærte bilsimulatorer GTR og GTR 2, før han startet Slightly Mad Studios og spyttet ut spill som Need for Speed: Shift samt Project Cars-serien. For snart to år siden solgte han studioet sitt til Codemasters og forlot deretter skipet for det mange fans trodde ville bli en lang og velfortjent ferie. Men nei! Nå er Ian tilbake og via Twitter har han nå annonsert GTR Revival, som blir en GTR 3 uten treeren i tittelen, og med seg på denne reisen har han alle de originale skaperne av GTR 2. Stephen Viljoen, Andy Garton, Stephen Baysted, Henrik Roos, Johan Roos og Vik Klomiets har hoppet på prosjektet og selv om gamle Bell har vært flink til å love ting gjennom årene som han ikke har holdt, gleder vi oss til å høre mer om dette prosjektet.