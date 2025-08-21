Project Motor Racing har kanskje ikke VR-støtte ved lansering likevel

HQ

25. november er datoen da produsent og studiogründer Ian Bell og hans trofaste team (som i sin tid laget GTR 2, Need for Speed: Shift og Project Cars 1/2) lanserer sin kommende simracing-tittel Project Motor Racing, og etter Gamescom-traileren fra tirsdag kveld å dømme, vil spillet være helt klart til lansering med mer enn ti forskjellige racingklasser og over 100 forskjellige biler. Vi vil få hele 27 nylig laserscannede (real life) racingbaner og fullt dynamisk sanntidsvær sammen med deres nye dekkfysikkmotor bygget inn i Farming Sim-motoren levert av utgiveren Giants Software. Det er imidlertid ikke sikkert at det blir VR-støtte i spillet ved lansering, noe som ble kunngjort i dag på Gamescom og strider mot informasjonen som Bell & Co spredte tidligere i år. Kevin Boland, Chief Development Officer hos Straight4 Studios, snakket med simracing-nettstedet Traxion tidligere i dag og sa følgende:

"Ambisjonen er at VR skal være der ved lansering, men hvis ikke, kommer det til å være der kort tid etter. Vår rekkefølge er å få skikkelig trippel skjermstøtte først, så kommer vi til å se på VR, fordi teknologien faktisk leder naturlig til å gjøre VR. Vi vil ha VR, og vi kommer til å få det, men vi har også en realistisk tidsskala, og jeg tror de fleste foretrekker at vi jobber med fysikk fremfor VR på dette stadiet. Vi er ambisiøse med tanke på antall klasser vi prøver å få til, og spredningen vi har. Men det som virkelig er viktig er at når dette spillet lanseres, kommer vi ikke plutselig til å forsvinne, vi kommer til å jobbe mer og mer og mer med oppdateringer og oppdateringer."

Når det gjelder PSVR2-støtte, var han tydelig på at det ikke vil skje:

"Playstation VR 2-støtte er ikke på planen for øyeblikket."