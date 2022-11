Project Playtime lover trailer på torsdag

For noen uker siden, rundt Halloween, kunngjorde MOB Games at de jobber med en ny skrekkopplevelse satt i samme univers som Poppy Playtime. Det ble avslørt under navnet Project Playtime, men bortsett fra at det skulle komme til PC i desember 2022, ble det faktisk ikke avslørt mye.

Nå har det imidlertid blitt avslørt at spillet får sin første offisielle trailer om noen dager, den 24. november for å være nøyaktig. Men ikke forvent å se gameplay, da dette sies å være en filmatisk trailer. Vi har ikke mye annet å gå på annet enn et nytt teaser-bilde som også har blitt delt, som viser en fargerik boks med noe som utvilsomt ser ut til å være et foruroligende monster.

Uansett, sørg for å markere torsdagen som en viktig dag på kalenderen din hvis du er spent på å se hva MOB Games har i vente for fansen.