Project: Playtime-trailer gir en første titt på nytt monster

MOB Games har, som lovet, sluppet en ny trailer for den nye delen i Poppy Playtime-serien. Dette spillet, kjent som Project: Playtime, går ut på at seks spillere grupperer seg og forsøker å lage et verktøy mens de må overleve angrep fra et monster som streifer rundt på leketøysfabrikken, som kontrolleres av en syvende spiller.

Selv om det kanskje ikke høres så skremmende ut, viser den filmatiske traileren at dette spillet vil prøve å konkurrere med Dead by Daylight, Friday the 13th og andre multiplayer-overlevelsesspill.

Den offisielle lanseringsdatoen ble også avslørt, og det er 6. desember som gjelder. Spillet er foreløpig kun planlagt for PC og blir free-to-play.

Vil du prøve å overleve i leketøysfabrikken når Project: Playtime slippes neste måned?