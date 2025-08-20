Project Spectrum avduket på Gamescom
Team Jades nylig avslørte Project Spectrum var en av Gamescoms største overraskelser, og blandet overnaturlig skrekk med en hjemsøkende psykologisk kant.
Det ser ut til at de sparte det beste til slutt på kveldens Gamescom-show, hvor et helt nytt spill kalt Project Spectrum fra utvikleren Team Jade ble avslørt. Spillet ser ut til å sette spillerne i rollen som en plaget kvinne som kommer ansikt til ansikt med noe uhyggelig og overnaturlig - noe som gjør det stadig vanskeligere å skille mellom hva som er ekte og hva som ikke er det. Dessverre ble ingen utgivelsesdato delt, men å dømme etter traileren er dette definitivt en å holde øye med.
Vi vet fortsatt veldig lite om spillet, og det er vanskelig å si sikkert hva vi kan forvente ut fra traileren alene. Når det er sagt, ser Project Spectrum ut til å levere en visuelt slående opplevelse i foruroligende miljøer, komplett med dypt urovekkende monstre. Vi oppfordrer deg til å sjekke ut traileren nedenfor og dele inntrykkene dine med oss.
Spillerne vil utforske en mørk skog fylt med monstrøse anomalier med overnaturlige evner, som er fast bestemt på å utøve vold med alle nødvendige midler. Bruk kraftige våpen for å hugge ned fiender, mens du blir enten jegeren - eller den jagede - i Project Spectrum, som kommer snart.