Project Spectrum avduket på Gamescom

Det ser ut til at de sparte det beste til slutt på kveldens Gamescom-show, hvor et helt nytt spill kalt Project Spectrum fra utvikleren Team Jade ble avslørt. Spillet ser ut til å sette spillerne i rollen som en plaget kvinne som kommer ansikt til ansikt med noe uhyggelig og overnaturlig - noe som gjør det stadig vanskeligere å skille mellom hva som er ekte og hva som ikke er det. Dessverre ble ingen utgivelsesdato delt, men å dømme etter traileren er dette definitivt en å holde øye med.

Vi vet fortsatt veldig lite om spillet, og det er vanskelig å si sikkert hva vi kan forvente ut fra traileren alene. Når det er sagt, ser Project Spectrum ut til å levere en visuelt slående opplevelse i foruroligende miljøer, komplett med dypt urovekkende monstre. Vi oppfordrer deg til å sjekke ut traileren nedenfor og dele inntrykkene dine med oss.

Spillerne vil utforske en mørk skog fylt med monstrøse anomalier med overnaturlige evner, som er fast bestemt på å utøve vold med alle nødvendige midler. Bruk kraftige våpen for å hugge ned fiender, mens du blir enten jegeren - eller den jagede - i Project Spectrum, som kommer snart.